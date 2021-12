Asiens Bondmarkt: Nicht nur für Euro-Skeptiker ein sicherer Hafen

Sie entwickeln sich zugleich unabhängig voneinander und bilden damit eine hochrentierliche und niedrig korrelierte Mischung im Vergleich zu westlichen Bonds. Zudem lockt die Aussicht auf eine kontinuierliche Aufwertung asiatischer Währungen internationale Anleger mit längerfristigem Anlagebedarf an. Befeuert wurde diese Entwicklung noch durch die internationale Finanzkrise und die Unsicherheiten rund um den Euro.Dass die Anleihen westlicher Staaten noch immer die größte Rolle in deutschen Portfolios spielen, hat außer mit der Ignoranz der Ratingagenturen und der Heimattreue (home bias) der Anleger mit einem weiteren Aspekt zu tun: Während Europa und die USA händeringend das Vertrauen der Anleger suchen und Schulden über Schulden anhäufen, brauchen Asiens Regierungen vergleichsweise wenig Kapital und beschränken daher häufig ganz bewusst den Zufluss ausländischer Gelder.Dies dient der Sicherung ihrer Währungsstabilität wie auch der Kontrolle und Abwehr großer ausländischer Spekulanten. So hält China das Angebot trotz jüngster Lockerungen beim Erwerb von Renminbi-Anleihen für Ausländer äußerst knapp.Für Anleger macht dieses kontrollierte und verknappende Vorgehen ein Investment umso attraktiver. Schuldner, die finanziell gesund sind, wirtschaftlich dynamisch wachsen, ihre Währungen stabil halten sowie wilde Spekulationen vermeiden wollen und zugleich hohe Zinsen zahlen – was kann man mehr erwarten?: Ekkehard Wiek ist Geschäftsführer der W&M Wealth Managers (Asia) Pte. Ltd. in Singapur und der Asia4Europe Investment GmbH in Ettlingen und einer der Experten von www.vermoegensprofis.de . In DAS INVESTMENT.com äußern sich renommierte Vermögensverwalter in regelmäßigen Kolumnen zu aktuellen Finanz- und Kapitalanlagethemen.Lesen Sie weitere Kolumnen von Vermögensverwaltern in unserer Themenrubrik Vermögensverwalter