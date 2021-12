AWD-Ergebnis wieder im Plus

Gruppenweit betrug der Umsatz 387,8 Millionen Euro, ein Plus von 1,7 Prozent. In Deutschland erzielte der AWD mit seinen vier Gesellschaften - AWD Deutschland, Horbach, Tecis und Proventus - insgesamt einen Umsatz in Höhe von 246,5 Millionen Euro, ein Plus in Höhe von 2,1 Millionen Euro oder 0,8 Prozent.Derzeit verfügt die AWD-Gruppe über 5.336 Berater (Vorjahreswert: 5.321), die in den ersten drei Quarten 2010 insgesamt 316.795 Kunden betreuten. Die Zahl der Neukunden gibt AWD mit 104.967 an.