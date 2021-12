AWD-Vorstand geht

Zsifkovits war im Dezember 2007 zum Vorstandsmitglied für das Ressort Konzern-Vertrieb berufen worden. Sein Vertrag wird zum 30. Juni 2009 aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig beendet. Seine Aufgabe wird mit sofortiger Wirkung vom Vorstandsvorsitzenden der AWD Holding AG, Manfred Behrens (53) übernommen, der das Ressort Vertrieb zusätzlich leitet. Zsifkovits, gebürtiger Österreicher, startete als Vertriebsmitarbeiter bei der Gründung von AWD Österreich im Jahr 1992 und hatte diverse Positionen in der Geschäftsführung innerhalb des AWD-Konzerns inne. 2004 wurde er Geschäftsführer für Ost- und Zentraleuropa. 2006 wechselte Wilhelm Zsifkovits als Geschäftsführer in die Schweiz, von wo aus er im Dezember 2007 dem Ruf als Vorstandsmitglied in die Holding der AWD-Gruppe nach Hannover folgte. Die Leitung der ost- und zentraleuropäischen AWD-Länder verantwortet mit seinem Amtsantritt am 1. Juni 2009 das neue für Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE) zuständige Vorstandsmitglied, Dr. Ralph Müller (40), bisher Vorstandsmitglied der Bank Austria.