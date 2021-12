Betreuer für Vermögensverwalter, Banken und Family Offices Sauren mit neuem Vertriebsdirektor

Sauren Fonds-Service meldet einen Neuzugang. Sven Gärtner verstärkt das Vertriebsteam des Kölner Dachfondsspezialisten.

Der gelernte Sparkassenkaufmann kommt von der Hannoverschen Volksbank und wird zukünftig Vermögensverwalter, Banken und Family Offices in der Region Nordost betreuen. In seiner neuen Funktion wird Sven Gärtner an Vertriebsvorstand Peter Buck berichten.

Vor seiner Tätigkeit bei Sauren war Gärtner für die Vertriebssteuerung und Produktauswahl bei der Hannoverschen Volksbank verantwortlich.