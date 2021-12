Bis 0,5 % Die 5 Sparbücher mit den höchsten Zinsen

Die Sparbücher sind in Deutschland sehr beliebt. Das belegen zahlreiche Studien. Dabei bringt diese Form der Geldanlage kaum mehr Rendite. So liegt der sogenannte Spareckzins, also der Zinssatz für Einlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist, im Schnitt bei gerade einmal 0,03 Prozent.

Doch Sparbuch ist nicht gleich Sparbuch. Die FMH-Finanzberatung hat im Auftrag des Handelsblatts 36 Anbieter unter die Lupe genommen und die Banken mit den besten Sparbuchzinsen ermittelt. Dabei wurden Angebote für Spareinlagen mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist analysiert, bei denen Anleger bis 2.000 Euro monatlich abheben dürfen.