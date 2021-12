Carsten Nerge wechselt zu Oddo Asset Management

Carsten Nerge wechselt zu Oddo Asset Mangement, wo er ab November das Geschäft in Deutschland und Österreich leitet. Er kommt von der Warburg Invest Kapitalanlagengesellschaft in Hamburg. Hier war er seit Oktober 2010 Leiter Vertrieb an institutionelle Kunden.Der Diplom-Kaufmann begann seine Karriere 1993 als Portfoliomanager bei der Münchner Kapitalanlage. 2000 wechselte er zu ABN Amro Asset Management, wo er 2004 von der Anlage- auf die Vertriebsseite umsattelte. Nach der Übernahme durch die BNP Paribas Investment Partners war Nerge dort Ansprechpartner für institutionelle Kunden.