Claus Huber: „Man muss Risiken verstehen“

Ich bin nicht übervorsichtig. Wenn ich mit meinem Sohn „Mensch ärgere dich nicht" spiele, gehe ich sicherlich mit Risiko zu Werk. Es kommt ja drauf an, was auf dem Spiel steht.Ich habe mehrere Strategien, die immer am Markt sind. Etwas Risiko ist also immer da. Ohne Risiko verdient man nichts. Allerdings muss man Risiken immer verstehen. Das heißt, erst Informationen sammeln und dann entscheiden.Sie kombinieren in Ihrem neuen Fonds verschiedene Strategien für Aktien, Staatsanleihen und Gold miteinander. Wir vermissen Unternehmensanleihen, Schwellenländer und Rohstoffe.Ich habe mich auch mit diesen Anlageklassen befasst. Sie passen aber nicht ins Konzept. Ich will eine transparente Strategie, die ich einmal im Monat rebalancieren kann. Dafür müssen die Bestandteile bekannt, verständlich und ausreichend handelbar sein. Damit scheiden die von Ihnen genannten Teile aus.Ja, definitiv. Es gibt bis dato nicht viele Produkte am Markt, die Risikogewichtungsmodelle professionell umsetzen. Daher fehlt häufig noch etwas das Verständnis, wie diese Fonds einzuordnen sind. Fonds wie unser New Normal Fund werden angesichts des Niedrigzinsumfeldes zukünftig ganz sicher wichtige und selbstverständliche Bausteine einer professionellen Asset Allocation.Es gibt zwei bedeutende Investmentansätze. Der eine soll vor extremen Risiken schützen und in Marktabstürzen besonders gut performen. Hier ist Ihre Einstellung richtig: Man ist vorsichtig, wenn die Volatilität tief ist. So etwas bringt aber in normalen Zeiten vielleicht 3 Prozent im Jahr. Wenn Sie aber dauerhaft gleichmäßige Erträge beziehen wollen, sollten Sie hauptsächlich in ruhigen Zeiten anlegen. Und genau die zeigt die niedrige Volatilität an.Wir peilen eine Zielvolatilität von 7 Prozent an. Damit müssten auch 7 Prozent Rendite jedes Jahr möglich sein.Sie zeichnen ein düsteres Bild von der neuen Normalität: tiefe Zinsen, hohe Schulden, politische Börsen, keine sicheren Häfen. Gibt es denn nichts Gutes?Schwierig, denn das Gesamtbild ist nun mal so. Positiv ist vielleicht, dass sich Europa gerade strukturell verändert. Es gibt enormen Druck auf nicht ganz so disziplinierte Länder. Die werden Teile ihrer Souveränität aufgeben müssen. Das wird nicht schmerzfrei laufen. Aber es ist gut für Europa, das damit auch weiter zusammenwachsen wird.