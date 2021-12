Credit Suisse mit neuem Wandelanleihen-Fonds

Der Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen. Dazu wenden der Fondsmanager Patrick Blauth und sein Team den von Credit Suisse entwickelten Multi-Asset-Class-Ansatz an. Dabei fließen Analysen bezüglich der Aktienentwicklung, Schuldnerbonität und Volatilität einer Wandelanleihe in die Investmententscheidungen ein.



Neben Wandelanleihen können zusätzlich klassische Anleihen sowie Aktien und strukturierte Produkte als Ergänzung gehalten werden. Fremdwährungspositionen werden größtenteils abgesichert.



Der Ausgabeaufschlag beträgt maximal 5 Prozent, die jährliche Verwaltungsvergütung liegt bei 1,2 Prozent.