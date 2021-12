CS Euroreal ist wieder zu

„Während der Rücknahmeaussetzung wird die tägliche Anteilpreisermittlung in gewohnter Weise fortgeführt“, so Credit Suisse. Auch der Erwerb von Anteilscheinen am CS Euroreal ist weiterhin möglich. Credit Suisse schloss den Fonds bereits Ende 2008. Als sich die Liquiditätssituation im Juli 2009 verbessert hat, wurde CS Euroreal wieder geöffnet