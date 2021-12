P2 Value: Morgan Stanley macht Immobilienfonds dicht

Die Aussetzung der Ausgabe erfolgt, da auf Grund der anhaltend schwierigen Marktlage bei den turnusmäßig anstehenden Bewertungen Wertabschläge zu erwarten sind, sowie auch bei ereignisbezogenen Bewertungen einzelner Objekte des Portfolios in den nächsten Monaten Wertabschläge nicht ausgeschlossen werden können, so heißt es in der offiziellen Pressemitteilung von Morgan Stanley.Weiterhin kann es auf Grund der geplanten Veräußerung von Fondsobjekten zu Veränderungen im Fondsportfolio kommen. Mit dieser Maßnahme soll sichergestellt werden, dass sich neue Anleger vor einer Kaufentscheidung eingehend über die Situation informieren können. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund der geplanten gesetzlichen Änderungen.