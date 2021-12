Dachfondsmanager-Trend-Tipp: Sauberer Asien-Fonds

Asien entwickelt sich immer mehr zur Lokomotive der Weltwirtschaft – mit entsprechenden Schattenseiten: Nachhaltiges Wirtschaften und Umweltschutz stehen in den Schwellenmärkten nicht an vorderster Stelle. Genau dies eröffnet aber enorme Wachstumspotenziale für Unternehmen, die in diesen Bereichen tätig sind.Mit dem First State Asia Pacific Sustainability (A0QYK2) konzentrieren sich die Fondsmanager David Gait und Millar Mathieson vor allem auf die Bereiche Clean Energy und Energieeffizienz und greifen dabei auf das herausragende Knowhow zurück, das First State in der Region seit Jahren unter Beweis stellt.Der Mitte 2008 aufgelegte flexible Dachfonds investiert mit einem besonderen Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit. Dabei stehen vor allem die Bereiche Erneuerbare Energien, Regenerative Rohstoffe, Umwelttechnologie und Agrarwirtschaft im Vordergrund.Kerninvestments wie ETFs auf den Euro Stoxx Sustainability 40 und den Dow Jones Sustainability World Index ergänzen die beiden Fondsberater Holger Bachmann und Markus Baumgartner von der BMW Bank durch aktiv verwaltete Fonds.Das Portfolio setzt einen regionalen Schwerpunkt in Europa, berücksichtigt aber auch Emerging Markets und hierbei insbesondere Asien. Bei der Asset Allocation achten Bachmann und Baumgartner auf extreme Marktentwicklungen; Über- oder Unterbewertungen einzelner Segmente versuchen sie nach dem Prinzip der Mean Reversion, also der Rückkehr zum längerfristigen Durchschnitt, zu nutzen.Bei der Zielfondsauswahl stehen neben einer überwiegend zahlenbasierten Voranalyse vor allem persönliche Gespräche mit den jeweils verantwortlichen Fondsmanagern im Mittelpunkt.Der Fonds kann grundsätzlich in alle Instrumente des Kapitalmarkts investieren, konzentriert sich derzeit allerdings ausschließlich auf Aktienfonds. Als interner Vergleichsmaßstab dient der Euro Stoxx Sustainability 40.WKN: 260536Auflage: 16. April 2008Volumen: 4,7 Millionen EuroFondsberater: BMW Bank (seit Auflage)Größe des Anlage-Teams: Zwei MitgliederInsgesamt verwaltetes Vermögen: 60 Millionen Euro2009: 34,7 Prozent2010: 9,3 Prozent (1. Januar bis 9. November)Maximaler Verlust seit Auflage: - 49,4 ProzentAbstand zum alten Top: 18,6 ProzentKostenquote (Total Expense Ratio): 1,59 ProzentGewinnbeteiligung: 15 Prozent auf den Teil der Wertentwicklung, der 6 Prozent pro Geschäftsjahr übersteigt; mit Verlustvortrag (High-Water-Mark). Anzahl enthaltene Zielfonds: 20 bis 25