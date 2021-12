Redaktion 17.11.2016 Lesedauer: 1 Minute

Daniel Lienhard und Gaston Brandes Aviva Investors baut deutsches Immobilien-Team aus

Der Vermögensverwalter Aviva Investors erweitert sein Immobilien-Team am Standort Frankfurt am Main: Die beiden Neuzugänge Daniel Lienhard und Gaston Brandes sollen institutionelle Investoren gewinnen und an der Entwicklung neuer Produkte mitwirken.