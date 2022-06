Anlegerverhalten Das sind die Fonds-Favoriten der Ebase-Kunden im Mai 2022

Wie hat sich das Interesse an aktiv gemanagten Fonds entwickelt, und welche Produkte waren am Beratermarkt in jüngster Zeit besonders gefragt? In einer exklusiven Kooperation liefert die digitale Depotbank Ebase unserem Portal Daten zu Handelsaktivitäten und Mittelzuflüssen – sowohl zu Fondskategorien als auch auf Einzelfondsebene. Ebase-Chef Kai Friedrich erläutert die Ergebnisse.

DAS INVESTMENT: Herr Friedrich, welche Trends zeichnen sich in der Depot-Analyse für Mai 2022 ab?

Kai Friedrich: Im Mai war die Marktentwicklung vergleichsweise volatil, wie schon das ganze laufende Jahr über. Die geopolitischen Unsicherheiten durch den Krieg in der Ukraine und mögliche Konfliktherde der Zukunft hinterlassen deutliche Spuren in den weltweiten Lieferketten. Und auch im Verhalten der Menschen. In der Folge hat die Inflation massiv zugenommen. Hier machen sich die steigenden Energiepreise, aber auch viele andere Faktoren deutlich bemerkbar. Daher ist kurzfristig auch nicht von einer Trendwende auszugehen. Für viele Anleger scheinen Sachwerte, wie beispielsweise Anteile an Unternehmen, in diesem Umfeld eine attraktive Option zu sein. Die Fondsnachfrage war ungeachtet aller Unsicherheiten weiterhin groß.

Handelsaktivität bei aktiv gemanagten Fonds

Die Handelsaktivität basiert auf dem Handelsvolumen und lässt unmittelbare Rückschlüsse auf den aktuellen Jahrestrend zu. Ein Wert von über 100 steht für eine überdurchschnittliche Handelsaktivität der Kunden im Vergleich zum mittleren monatlichen Handelsvolumen des Vorjahres; ein Stand unter 100 zeigt eine unterdurchschnittliche Handelsaktivität an.

Lesebeispiel: Im Mai 2022 betrugen die Umsätze bei aktiv gemanagten Fonds 123 Prozent des Vorjahresdurchschnitts, lagen also um 23 Prozentpunkte über dem Schnitt des Vorjahres.

Friedrich: Auch der Fundflow-Faktor wies mit 1,19 einen klar positiven Wert auf. Er zeigt das Verhältnis zwischen Nettomittelzuflüssen und -abflüssen an. Die Käufe haben die Verkäufe also um 19 Prozent übertroffen.

Fundflow-Faktor bei Ebase-Depots im Mai 2022

Der Fundflow-Faktor zeigt an, um welchen Faktor die Mittelzuflüsse die Mittelabflüsse übersteigen (bei Nettomittelzuflüssen) beziehungsweise um welchen Faktor die Mittelabflüsse die Mittelzuflüsse übersteigen (bei Nettomittelabflüssen).

Lesebeispiel: Im Mai 2022 lagen die Mittelzuflüsse bei aktiven Fonds um 19 Prozentpunkte über den Mittelabflüssen.