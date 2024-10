Welches sind die besten weltweit investierenden Mischfonds, die deutschen Anlegern zur Verfügung stehen? Dieser Frage widmet sich Scope in Kooperation mit dem SZ-Institut in einer ausführlichen Untersuchung. In mehreren Schritten hat die europäische Ratingagentur die stärksten Multi-Asset-Produkte ausgewertet.

Neben der Wertentwicklung berücksichtigten die Studienautoren auch Volatilität, Kosten, Volumen und Kontinuität der Top-Produkte. Zunächst sortierten sie daher Fonds aus, die jünger sind als fünf Jahre oder weniger als 100 Millionen Euro verwalten. 85 Fonds überstanden dann den erweiterten Auswahlprozess in Form eines Rendite-Checks und der Ausklammerung von zu teuren und zu volatilen Produkten.

Im letzten Schritt prüften die Veranstalter der Studie die Qualität der Mischfonds anhand der Kontinuität des Managementteams sowie der Anlagestrategie und deren Nachvollziehbarkeit. 38 Fonds erfüllten sämtliche dieser Vorgaben und wurden getrennt nach ihrer jeweiligen Peergroup – dynamische, ausgewogene, konservative und flexible Mischfonds – zusammengestellt.

Die Einteilung der verschiedenen Gruppen wird von Scope anhand des Aktienanteils vorgenommen. Dynamische Mischfonds weisen demnach eine Aktienquote von mindestens 70 Prozent auf. Bei ausgewogenen Produkten rangiert der Anteil der Aktien zwischen 40 und 60 Prozent. Konservative Mischfonds dürfen eine Aktienquote von höchsten 30 Prozent nicht überschreiten. Im Fall der flexiblen Mischfonds steht es den Portfoliomanagern frei, welche Anlageklassen sie auswählen und wie sie diese gewichten. Die Aktienquote kann somit zwischen null und 100 Prozent betragen.

Auf den folgenden Seiten stellen wir die drei stärksten globalen Mischfonds nach Fünf-Jahres-Rendite aus den jeweiligen Peergroups Dynamisch, Ausgewogen, Konservativ und Flexibel vor. Die Daten sind Stand vom 31. Dezember 2023, wenn nicht anders angegeben.

Mischfonds Global Dynamisch – Platz 3

BRW Balanced Return Plus V

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024