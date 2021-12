Dax hat Geburtstag: „Länder-Indizes sind immer noch sinnvoll“

Deutsche Telekom: Starker Hype und bitterer Absturz.Es gibt keinen speziellen Tag. Die Aufwärtsbewegung zwischen 2003 und 2007 war eine prägende Bewegung, insbesondere, da die massive Unterbewertung 2003 und 2004 nach den wichtigsten Bewertungskriterien erkennbar war.Der 10. Oktober 2008. Zertifikate wurden mit teilweise 20 Prozent Spread gehandelt. Daher kaufe ich seitdem nur noch Investments nach dem Reinheitsgebot, also ohne eine Struktur beziehungsweise einen Mantel darüber.Das war die Hauptversammlung der Deutschen Telekom im Jahre 2002. Das Jahr, wo Ron Sommer zurücktreten musste.Rein: Rhön-Klinikum aufgrund ihres stetigen Gewinn- und Umsatzwachstums sowie ihrer stetigen Dividendenerhöhung in den vergangenen 20 Jahren. Raus: Commerzbank - einer der größten deutschen Kapitalvernichter.Ja, da sich die Volkswirtschaften nach wie vor sehr unterschiedlich in Bezug auf Zinsen, Inflation bzw. Deflation und Währungen et cetera entwickeln.Dow Jones. Hier sind einige der Top-Unternehmen der Welt enthalten, die unter langfristigen wertorientierten Aspekten glänzen wie McDonalds, Microsoft, Cisco oder United Health.Dazu gehören sicher Siemens, breite Geschäftspalette, Volkswagen, starke weltweit anerkannte Marke, Henkel, Produkte des täglichen Bedarfs, sowie unter diesem Aspekt auch Beiersdorf.Da der Dax ein Performance-Index ist und somit regelmäßig Dividenden einfließen, kann ein kontinuierlicher Ertragsstrom unterstellt werden, der sich durch langfristige Kurszuwächse erhöhen sollte. Jährlich 5 Prozent sollten möglich sein. Zinseszinsen einmal ausgenommen, würden sich so 18.000 Punkte ergeben.„Ich geh für dich durchs Feuer“ von den Amigos.VW, Adidas, Allianz, Bayer, Beiersdorf, Continental, Deutsche Post, Deutsche Telekom, E.ON und RWE, Henkel, Infineon, K+S, Merck und Siemens. Immerhin die Hälfte.Einen neuen Volkswagen.