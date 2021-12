Dax hat Geburtstag: „Siemens sollte aufgelöst und verkauft werden“

Meine erste Erfahrung mit dem Dax datiert auf November 2008. Damals habe ich Aktien vom Rückversicherer Munich Re gekauft, die mir viel Freude bereitet haben.Kann ich nicht sagen… Ich verdiene wesentlich mehr Geld in Small Caps.Abschluss des Kaufs von Deutsche Telekom eine Stunde bevor das US-Justizministerium bekannt gab, dass sie den Kauf von T-Mobile USA durch AT&T untersuchen würden – und später dann blockierten.Ich war bisher auf keiner Hauptversammlung.Unternehmen sollten gleich gewichtet werden und nicht nach Marktkapitalisierung. Der Dax sollte auf 50 Aktien mit einer Gewichtung von jeweils 2,5 Prozent erweitert werden. Der ständige Underperformer Siemens sollte komplett aufgelöst und verkauft werden.Länderindizes machen dann Sinn, wenn ein Land eine eigene Währung hat, damit Anleger nicht den Wechselkursrisiken ausgesetzt sind. Somit sind Länderindizes für die Länder im Euro vielleicht nicht ganz so wichtig.Mdax – kleinere Unternehmen werden sich immer besser entwickeln als größere.VW, Bayer, BASF und SAP sind alle zu groß, um übernommen zu werden, und mittlerweile auch zu groß, um in so einer kurzen Zeit für eine Indexzugehörigkeit zu klein zu werden.Bei 50.000 Punkten.Etwas Aspirin von Bayer, wahrscheinlich irgendwo einige Chemikalien von BASF, Backsteinpfeiler, die mit Heidelberg Cement gebaut wurden, die Solar-Einspeisevergütung kommt von E.On und Merck ist wahrscheinlich irgendwo im LCD Fernsehbildschirm.Reinigungsprodukte von Henkel (Smith schmunzelt, Anm. d. Redaktion) oder vielleicht ein Porsche – gehört zu VW – Boxter Cabrio.