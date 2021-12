Deka-Manager Mario Adorf: „Für einen globalen Aktienfonds sind 20 bis 30 Prozent Schwellenländer angemessen“

DAS INVESTMENT.com: Am Samstag kehrt für Fußballfans der Alltag zurück, doch das scheint nach den Ereignissen der vergangenen Woche gar nicht so leicht. Blicken Sie nach dem Freitod von Nationaltorwart Robert Enke mit anderen Augen auf die Bundesliga als vorher?



Mario Adorf: So tragisch der Fall ist, dies ist nicht allein charakteristisch für den Bereich Fußball. Leistungsdruck und Versagensängste sind nicht nur im Profisport besonders hoch, das gibt es in vielen Lebensbereichen. Auch der Umgang damit und die Tabuisierung mancher Folgeerscheinungen wie Depressionen sind in erster Linie ein gesellschaftliches Problem.

