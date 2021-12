Fondsstandort Luxemburg „Der Brexit gab zusätzlichen Schub“

Das Fondsgeschäft in Europa brummt, und mittendrin profitiert das Herzogtum Luxemburg. Sabine Said arbeitet in der Geschäftsführung des auf Fonds spezialisierten Finanzdienstleisters Moventum. Deshalb weiß sie auch, warum Fondsbieter so auf Luxemburg fliegen.