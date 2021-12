Vuma Touchpoints 2021 Die 10 beliebtesten Versicherer

Private Haftpflichtversicherung ist nach wie vor die am häufigsten abgeschlossene freiwillige Versicherung. Das geht aus der Markt-Media-Studie Vuma Touchpoints 2021 hervor. 81,1 Prozent der befragten Haushalte haben eine solche Police. Im Vorjahr waren es mit 80,7 Prozent fast genauso viele.

Auch die Hausratversicherung landet mit 78,6 Prozent wieder auf Rang zwei, gefolgt von der Kfz-Teilkasko-Versicherung (51,1 Prozent). Eine privaten Lebensversicherung haben 41,4 Prozent, eine private Unfallversicherung 39,6 Prozent der Haushalte.

Neben den Versicherungsprodukten haben die Forscher die Studienteilnehmer auch nach Versicherungsgesellschaften gefragt, deren Produkte sie besitzen. In unserer Bildstrecke stellen wir Ihnen die zehn beliebtesten Versicherer vor.

Über die Studie

Die Studie, die von ARD-Werbung Sales & Services (AS&S), Radio Marketing Service (RMS) und ZDF Werbefernsehen in Auftrag gegeben wurde, wird jährlich aktualisiert. Dafür führen vier Markt- und Medienforschungsinstitute – das IFAK Institut in Taunusstein, der Gfk Media & Communication Research in Raunheim, die Forsa Marplan Markt- und Mediaforschungsgesellschaft in Frankfurt und die GIM Gesellschaft für innovative Marktforschung in Wiesbaden – zweimal jährlich Interviews mit deutschsprachigen Personen ab 14. Jahren. Der aktuelle Vuma-Datensatz besteht dann immer aus den vier letzten Erhebungswellen – das entspricht rund 23.000 Interviews.