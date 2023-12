Die Beratungs-Gruppe Z/Yen hat mit ihrem Global Finance Centres Index (GFCI) zum 33. Mal die Finanzzentren der Welt unter die Lupe genommen. Mithilfe eines Punktesystems hat die Studie 130 Finanzzentren weltweit bewertet und ein Ranking erstellt. Wir präsentieren die 20 Standorte, die 2023 am besten abgeschnitten haben.

Die Ergebnisse des Rankings

Ausschlaggebend für die Zusammenstellung des Rankings war die Analyse von fünf Kategorien:

Unternehmensumfeld (Steuerrecht, Makroökonomie, politische Stabilität)

Verfügbarkeit und Qualität von Arbeitskräften

Infrastruktur

Entwicklung des Finanzsektors

Ansehen der jeweiligen Standorte.

New York bleibt auf Platz 1 und somit der Mittelpunkt des globalen Finanzwesen. Direkt dahinter haben London und Singapur ebenfalls ihre Vorjahresplatzierungen verteidigt.

Innerhalb der Top 20 gibt es aber auch viel Bewegung. So haben die US-amerikanischen Städte Chicago, Boston und Washington, D.C. jeweils mindestens vier Plätze gut gemacht. Damit sind Chicago und Boston in die Top Ten aufgestiegen.

Gleich sechs Plätze nach oben ging es für München. Durch diesen Sprung zählt die Millionenstadt nun zu den besten 20 und reiht sich auf Platz 18 direkt hinter Frankfurt am Main ein.

Plätze verloren haben insbesondere alle chinesischen Städte auf der Topliste – darunter Shanghai, Shenzhen und Peking. Bei den Ergebnissen macht sich die aktuelle Konjunkturschwäche der Volksrepublik bemerkbar.

Aber auch für Paris und Sydney geht es ein paar Positionen nach unten. Sowohl Paris als auch Peking und Shenzhen gehören damit im Vergleich zum Vorjahr nicht mehr unter die besten Zehn.

Die Zukunft der Finanzzentren

Trotz der zunehmenden Abwanderung von Finanzunternehmen wegen geringerer Steuern in anderen Bundesstaaten konnte New York in diesem Jahr die Spitzenposition halten. Auch London auf dem zweiten Platz trotzt aktuell noch dem nachlassenden internationalen Bankgeschäft nach dem Brexit.

Die Studie hebt allerdings bereits Standorte hervor, die in den nächsten Jahren voraussichtlich an Bedeutung gewinnen könnten. Ganz oben steht dort Seoul. Die südkoreanische Hauptstadt ist 2023 in die Top Ten aufgestiegen.