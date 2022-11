Private Wealth Management trifft sich in Wien Die besten Bilder vom 26. private banking kongress

Das wohl wichtigste Private-Banking-Forum Österreichs hat begonnen: Der private banking kongress feiert sein Comeback, nachdem die vergangenen Ausgaben wegen der Pandemie abgesagt werden mussten. Das Wiener Treffen des deutschsprachigen Wealth Managements findet erneut im Hotel Meliá Vienna statt. Organisator der Veranstaltung ist die Event-Agentur rehblau events. DAS INVESTMENT und das private banking magazin sind als Medienpartner ebenfalls mit Redakteuren vor Ort, um über die Veranstaltung zu berichten.

Neben Vorträgen und Roundtable-Gesprächen können sich die Teilnehmenden zwischen den Programmpunkten in entspannter Atmosphäre austauschen und Networking betreiben.

Keynote-Speaker sind in diesem Jahr:

Nicole Büttner , Unternehmerin und Investorin sowie Aufsichtsrätin. Sie spricht über über das Jahr 2050 – und warum damit eine KI-Utopie zusammenhängt.

, Unternehmerin und Investorin sowie Aufsichtsrätin. Sie spricht über über das Jahr 2050 – und warum damit eine KI-Utopie zusammenhängt. Thomas Lehr, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch. Er verweist darauf, dass sich die Zukunft nicht vorhersagen lässt – aber man sich bestmöglich auf sie vorbereiten kann. Auch im Portfolio.

Weiterhin warten auf die Gäste Vorträge von folgenden Experten:

Jörg Plesse , Nachfolge- und Stiftungsexperte

, Nachfolge- und Stiftungsexperte Patrick Suck , Portfoliomanager von Oddo BHF Trust

, Portfoliomanager von Oddo BHF Trust Mario Timpanaro, Fondsmanager von Aquis Capital

An den Roundtables sprechen Expertinnen und Experten von Unternehmen wie Amundi, Finfox, Edmond de Rothschild Asset Management, Flossbach von Storch, Kepler Fonds, Muzinich & Co., Oddo BHF Trust sowie Vaneck. Das Programm des private banking kongress richtet sich speziell an Gäste aus Family Offices, Private Banker, qualifizierte Vermögensverwalter, Kapitalanlageexperten aus Stiftungen und Versorgungswerken sowie Dachfondsmanager.