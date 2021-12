Redaktion 09.09.2021

VV-Fonds im Jahr 2021 Die besten Vermögensverwalter seit Jahresbeginn

Vermögensverwaltende Strategien belastbar zu vergleichen, schafft man nur da, wo sie in Fonds daherkommen. Mithilfe des Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. schauen wir monatlich auf den Wettbewerb und ordnen die Leistungen in die vier Risikoprofile defensiv, ausgewogen, dynamisch und risikoreich ein.