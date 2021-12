Bis zu 168 Milliarden Dollar Vorschusslorbeeren Die größten Börsengänge von Tech-Unternehmen

Ein Twitter-Banner hängt anlässlich des Börsengangs am Gebäude der New York Stock Exchange in der Wall Street | Foto: imago images / ZUMA Wire



Hauptsitz: San Francisco, USA Branche: Kurznachrichtendienst Börsenstart: 7. November .2013 Bewertung nach Börsengang: 14,2 Mrd. US-Dollar Bewertung aktuell: 55,2 Mrd. US-Dollar Quelle: Statista

Twitters Börsenstart war zwar ein Erfolg. Trotzdem musste sich das Unternehmen noch Jahre später Vorwürfe anhören, es arbeite nicht profitabel. In der Zwischenzeit konnte das Unternehmen das Problem ausbügeln.