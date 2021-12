"Die Inflation ist für die nächsten Jahre tot"

Die Geldmengen sind rasant gewachsen und ein nachhaltiger Wirtschaftsaufschwung in den USA ist noch nicht in Sicht. Die Regierung hat eine Volkszählung und -befragung durchführen lassen und somit direkt auf dem Arbeitsmarkt eingegriffen, indem 400.000 Menschen dafür eingestellt wurden. Auch Japan hat trotz der vielen Konjunkturprogramme der neunziger Jahre nicht zu einem Wirtschaftsaufschwung gefunden.Viele sind nun der Meinung, dass die enorme Geldmengenausweitung eine Inflation anstoßen müsse. Aber auch hier zeigt uns das Beispiel Japan, dass man trotz niedriger Zinsen und enormer Geldmenge keine Inflation bekommen muss.In Japan hatten wir 2009, als die Finanzkrise noch präsent war, sogar eine Deflation von 2,2 Prozent. Eine der letzten Zahlen aus Deutschland stammt aus dem Monat August und sieht die Preissteigerung bei einem Prozent. Auch die USA befindet sich bei den Teuerungsraten in der Nähe des Nullpunktes.Eines der am häufigsten angeführten Argumente für eine zukünftige Inflation ist, dass einzelne Staaten mittels höherer Inflationsraten ihre nationalen Haushalte sanieren werden. Bildlich ausgedrückt würde eine Inflationsrate von 5 Prozent und mehr den Schuldenberg von sich aus langsam aber sicher entwerten.