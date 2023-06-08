Die Continentale Versicherung hat ihre Rente Invest jetzt flexibler gestaltet: Kunden der fondsgebundenen Versicherung können nun bis zu zwölf Mal im Jahr ab 250 Euro zuzahlen und entnehmen. Das gilt nach Angaben des Unternehmens sowohl in der Anspar- als auch der Rentenphase – also bis ins hohe Alter.

Zudem könnten mit Fonds-Investments im Rentenalter die Chancen des Kapitalmarktes zukünftig auch über die anfängliche Sparphase hinaus weiter genutzt werden. Die Anlage in die frei wählbaren Fonds ist ab 10 Euro monatlich beziehungsweise einem Einmalbeitrag von 3.000 Euro möglich.

Zur Auswahl stehen dafür neben aktiv gemangten Fonds auch Exchange Traded Funds (ETFs). Diese börsengehandelten Indexfonds kann der Kunde mit allen anderen Fonds beliebig kombinieren, um aus bis zu zehn Fonds ein Portfolio für seine persönliche Anlagestrategie zu erstellen.