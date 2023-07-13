Drei junge Menschen im Umzugsauto: Der neue bKV-Budgettarif der Gothaer gilt auch für Angehörige, die nicht mehr mit dem versicherten Mitarbeitenden in einem Haushalt leben. Bildquelle: Pexels

Die Gothaer Krankenversicherung ergänzt die Budgettarife in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) um eine weitere Option. Ab sofort können mit dem neuen Tarif Medi-Group Flex Select FAN auch Familienangehörige von Arbeitnehmern mitversichert werden.

Gesundheitsbudgets zwischen 300 und 1.250 Euro

Medi-Group Flex Select FAN ist ein Budgettarif mit Gesundheitsbudgets zwischen 300 und 1.250 Euro, der arbeitnehmerfinanziert von Mitarbeitenden sowie deren Angehörigen abgeschlossen werden kann. Die Leistungen entsprechen dabei denen des im vergangenen Jahr eingeführten Tarifs Medi-Group Flex Select XL, einem Tarif für große Kollektive ab 500 Mitarbeitenden.

Die Versicherten können individuell entscheiden, ob sie ihr Jahresbudget für zahnärztliche, ambulante oder stationäre Leistungen einsetzen möchten. Auch Naturheilverfahren und Vorsorgeleistungen sind im Medi-Group Flex Select FAN enthalten. Außerdem stehen Versicherten Beratungs- und Assistanceleistungen wie Telemedizin, psychologische Soforthilfe oder ein Facharzt-Terminservice offen.

Der Versicherungsschutz gilt auch für Angehörige, die nicht mehr mit dem versicherten Mitarbeitenden in einem Haushalt leben.

Schließt ein Unternehmen auch einen arbeitgeberfinanzierten Budgettarif für mehr als 20 Mitarbeitenden ab, können Familienangehörige (Ehe- und Lebenspartner sowie Kinder bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, sofern sie ihre Ausbildung noch nicht abgeschlossen haben) innerhalb der ersten sechs Monate nach Vertragsabschluss ohne Gesundheitsprüfung versichert werden. Dabei darf die gewählte Budgetstufe nicht höher sein als die des Mitarbeitenden.

Nachversicherung ohne Gesundheitsprüfung

Darüber hinaus bietet die Gothaer Krankenversicherung für bereits bestehende Kollektive die Möglichkeit, Angehörige bis zum 31. Dezember 2023 ohne Gesundheitsprüfung nachzuversichern. Darüber hinaus verzichtet die Gothaer Krankenversicherung auf Ausschlussdiagnosen und versichert alle Berufe.

Auch Versicherte, die in einem arbeitgeberfinanzierten Flex Select Budgettarif waren und aus dem Unternehmen ausscheiden, können Flex Select FAN abschließen. Gleiches gilt für Familienangehörige, solange der arbeitnehmerfinanzierte Kollektivvertrag als solcher bestehen bleibt.