Redaktion 22.11.2016 Aktualisiert am 17.01.2017 - 15:14 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Digitale Vermögensverwalter Countdown beim Fintech Investify

In Kürze geht mit Investify ein weiteres Fintech an den Start. Ausgestattet mit einer Luxemburger Lizenz für Finanzportfolioverwaltung will man sich von den Mitbewerbern abheben. Das Versprechen: individuelle Vermögensverwaltung komplett digital ab einer Anlagesumme von 5.000 Euro.