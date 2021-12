Dreschers Fondsgedanken Pensionskassen: Bis hierhin und nicht weiter!

Einfacher formuliert: nachzahlen oder zusätzliche Werte beleihen! Gemeinhin wird der Margin Call mit Spekulationsgeschäften verbunden. Was Inhabern von Pensionsansprüchen derzeit bisweilen an Schriftverkehr von ihren Kassen ins Haus flattert, erinnert ebenfalls an einen Margin Call, hat aber mit Spekulation gleichwohl nichts zu tun. Kurz und schmerzlos wird erklärt, dass sich einzelne Pensionskassen schon heute angesichts des Niedrigzinsumfelds außerstande sehen, die bisher prognostizierten Erträge und Zusagen für zukünftige Beitrags-zahlungen zu gewährleisten.

Frei nach dem Motto „Eingeloggt! Bis hierhin und nicht weiter! Wollen Sie über die vorher vereinbarten Leistungen am Ende der Beitragszahlungsdauer verfügen, müssen Sie ab sofort mehr zahlen“ – man könnte auch sagen: nachschießen. Betrachtet man die vorgeschlagenen Kalkulationen, wird schnell deutlich, dass die Probleme allenfalls verschoben, keineswegs aber behoben werden. Ruft man sich in Erinnerung, dass unvorteilhafte Geldanlagen nicht dadurch besser werden, dass man länger oder mehr einzahlt, wird schnell deutlich, dass ein Aktienfondssparplan in gleicher Höher angesichts der verbleibenden Anlagehorizonte zumeist die bessere Wahl sein dürfte.