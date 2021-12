Morningstar-Ratings Ranking: Europas Top Ten der Fondsboutiquen

Mark Lazberger, Vorstandschef von First State Investments

First State ist vom achten Rang im Vorquartel um zwei Plätze abgestiegen und eröffnet damit aktuell die Top Ten der besten kleinen Fondsanbieter in Europa. Die Fonds der Boutique erhalten bei Morningstar in der gleichgewichteten Betrachtung durchschnittlich 4,01 Sterne (kapitalgewichtet: 4,64 Sterne). Von den 31,3 Milliarden Euro, die First State in Fonds mit einem Morningstar-Rating verwaltet, stecken 95 Prozent in Vier- und Fünf-Sterne-Fonds. Mit einem kapitalgewichteten Durchschnitts-Rating von 4,68 Sternen schneiden die Aktienfonds des Anbieters gegenüber seinen Rentenfonds (3,17 Sterne) am besten ab.

First State Investments (FSI) ist eine internationale Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Niederlassungen in Europa, den USA, im Mittleren Osten und im asiatisch-pazifischen Raum. Sie ist in ihrer Heimat Australien unter dem Namen Colonial First State Global Asset Management bekannt und verwaltet Vermögen in Höhe von insgesamt mehr als 123 Milliarden Euro für institutionelle Anleger, Pensionsfonds, Großkunden-Fondsvertreiber, Anlageplattformen, Finanzberater und deren Kunden weltweit.