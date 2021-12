Efonds-Finance-Vorstand Legnaro geht

Legnaros Ausscheiden sei im gegenseitigen „freundschaftlichen Einvernehmen auf eigenen Wunsch“ erfolgt, heißt es in einer Mitteilung der Unternehmensgruppe. Er habe mit seinen ausgewiesenen unternehmerischen Fähigkeiten beeindruckt und den Auf- und Ausbau des Haftungsdaches entscheidend vorangetrieben.Legnaros Aufgaben im Vorstand der Efonds Financial Services werden von Alexander Betz übernommen, der bislang mit Legnaro den Vorstand gemeinsam bekleidete.Betz war aus der Geschäftsführung der Efonds Gruppe zum 1. April 2010 ausgeschieden und als Nachfolger von Ulrich Oldehaver als Vorstand zum Emissionshaus MPC gewechselt, an dem die Efonds Holding zu knapp 28 Prozent beteiligt ist. Betz hatte seine Vorstandsposten bei den Efonds-Töchtern Efonds Financial Services und abs Fondsplattform GmbH beibehalten.