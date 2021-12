Eigenheim oder Investment: Ausgerechnet Deutsche spekulieren gerne mit Immobilien

Trotz ihrer Überzeugung, dass jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt für Immobilieninvestments ist, finden die meisten Studienteilnehmer (82 Prozent) es derzeit schwer oder sehr schwer, einen Kredit zu bekommen. Rund ein Viertel der Befragten hat zudem Angst, Zinszahlungen auf Kredite und Hypotheken nicht nachkommen zu können.Während die anderen Europäer eher an Eigentumswohnungen oder –häusern interessiert sind, betrachten viele Deutsche Immobilien eher als reine Kapitalanlage. So wären 52 Prozent der Bundesbürger an einer nicht selbst bewohnten Immobilie interessiert. „Diese Zahl ist im Europavergleich sehr hoch“, erklären die Forscher. Nur 10 Prozent aller Europäer investieren, außer in ihr Eigenheim, in eine weitere Immobilie.Das Eigenheim hingegen hat bei den Europäern einen sehr hohen Stellenwert. So haben 64,5 Prozent der Befragten nicht vor, den Kapitalwert ihres Eigenheims zur Altersvorsorge zu nutzen. Sie würden lieber in ihrem Haus bleiben, anstatt in eine kleinere Wohnung zu ziehen oder aus unbelastetem Immobilienvermögen über die Hypothek Kapital zu gewinnen.