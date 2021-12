Eine Insel mit vielen Bergen Die größten Goldvorkommen der Welt

An knapp 20.000 Orten wurde bisher Gold entdeckt. Ein besonders rohstoffreiches Land ist Südafrika. Das Land nimmt den Platz eins der Weltrangliste in Bezug auf Platin, Mangan, Vanadium und Chrom ein. Daneben gibt es große Gold-, Platin-, Uran- und Eisenerzvorkommen. Dabei lagern noch sehr große Goldreserven tausende Meter tief im Witwatersrand Gebiet. Witwatersrand wurde 1886 entdeckt. Auch eine bedeutende Uranerzlagerstätte befindet sich dort.Da Gold nie aus der Mode kommt, dürften Goldproduzenten weiterhin Abnehmer für das edle Metall finden. Zwar ist etwa beim Kauf von Goldschmuck im ersten Quartal 2016 ein Rückgang in Indien und China zu verzeichnen gewesen. Streiks in der indischen Schmuckindustrie bremsten jedoch als ungewöhnlicher Faktor.Denn gerade die indischen Goldkäufer dürften in den Startlöchern stehen - es besteht nun Nachholbedarf, der sich bald manifestieren könnte. Auch in 2015 sank die Nachfrage im ersten Halbjahr und erholte sich dann enorm im zweiten Halbjahr. Dies könnte sich wiederholen.