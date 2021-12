Emerging Markets: „Höchste Zeit für den Perspektivwechsel“

Wobei vor allem die Volatilität der Schwellenländer-Börsen sicherheitsorientierte Anleger abschreckt.Das ist zwar richtig, kann aber im Beratungsgespräch abgefedert werden. Zunächst einmal sollte beim Thema Altersvorsorge an die Renditestärke gedacht werden. Schon ein Renditeunterschied von einem Prozent pro Jahr über eine Laufzeit von 25 Jahren kann eine höhere Rente von nahezu 20 Prozent ausmachen. Deshalb spielt die Auswahl eines leistungsstarken Motors eines erfahrenen Anbieters für die finanzielle Vorsorge fürs Alter eine besondere Rolle. Und wenn Sie auf die Entwicklung der Aktienindizes in den vergangenen Jahren schauen, haben die Schwellenländer Europa und die USA bereits weit abgehängt. Emerging Markets gehören in jedes Portfolio, es ist höchste Zeit für den Perspektivwechsel.Sie bestücken Fondspolicen mit Ihren Schwellenländer-Fonds. Gerade bei Versicherungen steht allerdings für Kunden in der Regel die Sicherheit im Vordergrund – ein ziemlicher Spagat?Das sehe ich nicht so. Dem besonderen Sicherheitsbedürfnis von Fondspolicen-Anlegern können Berater mit intelligenten Produkten sehr gut Rechnung tragen: Diese bieten neben einer hohen Transparenz auch Features wie Insolvenzschutz oder ein aktives Ablaufmanagement. Dabei wird zum Laufzeitende in Investments mit niedriger Volatilität umgeschichtet. Das hat sich auch längst in Produktratings niedergeschlagen. So vergeben etwa Analysegesellschaften nur dann die höchste Bewertungstufe wenn bei Fondspolicen ein entsprechendes Ablaufmanagement vorhanden ist.