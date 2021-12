Encore+ Lasalle verwaltet Immobilien-Flaggschifffonds jetzt allein

Der offene Immbilienfonds Encore+ geht in Zukunft ganz in die Hände der Gesellschaft Lasalle über. Mitverwalter Aviva Investors tritt aus der bislang gemeinsamen Verantwortung aus. Was Lasalle zum Wechsel sagt, steht hier.