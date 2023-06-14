Deutschland auf dem Weg zum führenden Sustainable Finance-Standort? Dr. Julia Haake aus dem Sustainable Finance-Beirat der Bundesregierung, Dr. Kristina Bambach und Dr. Johannes Mayr diskutieren über Wunsch und Wirklichkeit.

Dr. Kristina Bambach und Dr. Georg von Wallwitz bei einer Aufnahme des Investmenttalks von Eyb & Wallwitz.

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Über was unterhalten sich Investmentprofis in der Kaffeeküche? Die Experten der Vermögensverwaltung Eyb & Wallwitz geben einmal pro Monat aktuelle und wissenswerte Einblicke in die Welt der Wirtschaft, Kapitalmärkte und Unternehmen.



Wir sind exklusiver Medienpartner für den Investmenttalk aus der Kaffeeküche vom Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz. In der aktuellen Ausgabe sprechen Dr. Julia Haake aus dem Sustainable Finance-Beirat der Bundesregierung, Dr. Kristina Bambach und Chefsvolkswirt Dr. Johannes Mayr über die Aufgaben des Beirats, die Entwicklungen in der Regulierung und warum es noch zu früh für standardisierte ESG-Ratings ist.