Wir sind exklusiver Medienpartner für den Investmenttalk aus der Kaffeeküche vom Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz. In der aktuellen Ausgabe sprechen Julia Haake aus dem Sustainable Finance-Beirat der Bundesregierung, und Chefsvolkswirt Johannes May über die Aufgaben des Beirats, die Entwicklungen in der Regulierung und warum es noch zu früh für standardisierte ESG-Ratings ist.