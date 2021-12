EZB-Zinsentscheidung Mario Draghis Öl-Problem weckt Erinnerung an 2011

10 Fragen über die Abgeltungssteuer Was Steuerexperten über die Abschaffung denken

Im Jahr 2011 saß Draghi als Chef der italienischen Notenbank in dem EZB-Rat, der die Leitzinsen anhob, um eine von den Energiepreisen angeheizte Inflation einzudämmen – was unabsichtlich mit dazu beitrug, den Euroraum in die Rezession abgleiten zu lassen. Als EZB-Präsident beurteilt er jetzt inmitten einer chinesischen Konjunkturabkühlung, die an den internationalen Märkten zu Verwerfungen führt, ob über den Rohöl-Einbruch hinweggesehen oder gehandelt werden sollte, um die Inflation im Euroraum anzukurbeln und die Erholung abzusichern.Anleger werden auf Hinweise achten, ob der, womöglich schon für das nächste Treffen im März. Die Währungshüter sind sich zwar dessen bewusst, dass ihr 1,5 Billionen Euro schweres Anleihekaufprogramm und negative Zinsen Risiken bergen, doch Draghi muss die Glaubwürdigkeit der EZB wahren. Dazu muss der EZB-Präsident sicherstellen, dass sich die niedrige Inflationsrate nicht verankert.„Draghis Ruf ist mündelsicher. Was er bislang erreicht hat, in der Lage, in der er sich befunden hat, ist ausgesprochen außergewöhnlich", sagte Richard Barwell, leitender Ökonom von BNP Paribas Investment Partners in London. „Jetzt gibt es ein echtes Risiko, dass die Inflation nahe Null steckenbleibt, und in einem von einer nachlassenden globalen Nachfrage beherrschten Szenario wird er hart darum kämpfen, dass noch immer weitere Schritte auf dem Tisch liegen.". Draghi hält 45 Minuten danach eine Pressekonferenz ab. Keiner der von Bloomberg befragten Ökonomen rechnet am heutigen Donnerstag mit einer Zinssenkung oder einer Stärkung der quantitativen Lockerung, die meisten von ihnen erwarten jedoch eine Ankündigung neuer Maßnahmen im weiteren Jahresverlauf.