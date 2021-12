Svetlana Kerschner 26.08.2016 Aktualisiert am 17.01.2017 - 14:32 Uhr Lesedauer: 1 Minute

„Fantastisch“ Veronica Ferres über Maschmeyers Fernseh-Auftritte

„Er läuft jedem Rock hinterher“ hat eine neue Bedeutung - in der dritten Staffel der Vox-Sendung „Höhle der Löwen“ steigt der AWD-Gründer Carsten Maschmeyer ins Dirndlgeschäft ein. In einem Interview erklärt seine Frau, die Schauspielerin Veronica Ferres, was sie von den Fernseh-Auftritten ihres Mannes hält.