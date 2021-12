Fernseh-Tipp: Goldexperte Joachim Berlenbach im ZDF

Gold-Interessierte aufgepasst: Joachim Berlenbach, einer der renommiertesten Goldexperten, nimmt am Sonntag, den 23. Oktober Fernsehzuschauer mit auf eine halbstündige Reise durch seine Arbeitswelt.Der Gründer der Schweizer Earth Resource Investment ist zwar auch gelegentlich am Firmensitz in Zug anzutreffen, vor allem aber ist er ein Vielflieger. Besuche von Goldminen gehören genauso dazu, wie der Austausch mit Kollegen und Experten aus der Szene. Im Dokumentarfilm kommen daher Bilder aus kanadischen Minen vor sowie der Besuch Forums Family Office & Private Banking in Hamburg.Gesendet wird der Dokumentarfilm „Der Fluch des Goldes“ aus der ZDF-Reihe planet e. am Sonntag um 13:25 Uhr.