Fidelity-Vertrieb an Finanzberater Wie können Vermittler ihren Kunden Volatilität erklären?

Langfristig lassen sich mit Aktien höhere Renditen erzielen als mit anderen Anlageklassen. Wie aber den Kunden erklären, dass auch heftige Schwankungen an den Märkten nur vorübergehende Phänomene sind?Martin Stenger, Vertriebsleiter bei der Fondsgesellschaft Fidelity, empfiehlt Anlageberatern, in Kundengesprächen vor allem die langfristigen Vorteile von Aktieninvestments herauszustreichen. Im Interview mit der Plattform Versicherungsbote.de rät er: Anhand langer Zeitreihen wie der Aktienmarktentwicklung der letzten 25 Jahren in verschiedenen Anlageregionen könnten Berater ihren Kunden vorführen, dass starke Schwankungen normal sind und die Märkte nur vorübergehend beeinflussen. Trotz massiver Kurseinbrüchen nach 9/11 oder der Lehman-Krise 2008 habe beispielsweise der MSCI Europe in den letzten 25 Jahren durchschnittlich 7,8 Prozent Rendite pro Jahr erzielt.