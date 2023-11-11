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Das war das 19. Financial Planner Forum in Berlin
19. Branchentreffen in Berlin Tombola, KI und Sahra Wagenknecht: Die besten Bilder vom Financial Planner Forum
Den zweiten Tag auf dem Financial Planning Forum 2023 eröffnete ein Jurist: Steuerberater und Fachanwalt Dr. Christopher Riedel beleuchtete verschiedene „Zuwendungen unter Ehegatten in zivil- und steuerrechtlicher Hinsicht“ anhand einiger plakativer Praxisbeispiele. Er erläuterte unter anderem, unter welchen Umständen ein ‚Berliner Testament‘ sinnvoll ist.
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