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Den zweiten Tag auf dem Financial Planning Forum 2023 eröffnete ein Jurist: Steuerberater und Fachanwalt Dr. Christopher Riedel beleuchtete verschiedene „Zuwendungen unter Ehegatten in zivil- und steuerrechtlicher Hinsicht“ anhand einiger plakativer Praxisbeispiele. Er erläuterte unter anderem, unter welchen Umständen ein ‚Berliner Testament‘ sinnvoll ist.