Flossbach von Storch Vom Kölner Vermögensverwalter zum Milliarden-Fondshaus

Wie kam es, dass eine kleine Vermögensverwaltung zum milliardenschweren und deutschlandweit bekannten Fondsanbieter avancierte? Die Vermögensverwalter Bert Flossbach und Kurt von Storch plauderten jetzt gegenüber der Börsen-Zeitung aus dem Nähkästchen.Die Freunde aus Studienzeiten und Kollegen bei Goldman Sachs Flossbach und von Storch gründeten die nach ihnen benannte Vermögensverwaltung 1999. Begonnen als Vermögensverwalter für wohlhabende Familien, legte die Kölner Gesellschaft bald auch eigene Fonds auf. Im Oktober 2007, mitten in der Subprime-Krisse, wurde der Fonds „FvS Multiple Opportunities“ lanciert.Von beunruhigenden Nachrichten am Anleihemarkt alarmiert, habe sich Flossbach von Storch von Zertifikaten sowie Bank- und Versicherungswerten getrennt. Zugegriffen habe man dagegen bei Gold, kurzlaufenden Bundesanleihen und defensiven Aktientiteln: Die Vermögensverwaltung und der neue Fonds sollten unter alle Rahmenbedingungen gut bestehen können, so die beiden Unternehmensgründer.Von einem kurzzeitigen Einbruch 2008 konnte sich der Multiple Opportunities schnell erholen, aus der Finanzkrise 2011 ging der Fonds sogar gestärkt hervor. 2011 sei ein wichtiges Jahr gewesen, um den Track Record des Hauses zu zementieren, schätzt Flossbach.Die Milliardenmarke habe der Fonds 2012 überwunden. Heute verwaltet das Flaggschiff-Produkt aus dem Hause Flossbach von Storch 8,9 Milliarden Euro, allein im verkaufsschwachen Jahresauftaktquartal 2016 seien noch einmal gut 0,6 Milliarden hinzugekommen.Mit dem großen Erfolg des ursprünglichen kleinen Produktes habe er nicht gerechnet, so Flossbach: „Das konnten wir nicht planen“. Heute verwaltet die bekannte Fondsboutique ein Vermögen von 24 Milliarden Euro in 15 Publikumsfonds, in der privaten und institutionellen Vermögensverwaltung und in einigen Spezialfonds. Das Unternehmen betreibt zudem ein eigenes Research-Institut.Neben einer Portion Glück sei auch die Erfahrung aus der Vermögensverwaltung Grundstock ihres Erfolges gewesen, so Kurt Storch. Das ganze Privatkundengeschäft beruhe ebenfalls auf Multi Asset. Das Unternehmen sei nach wie vor auch in der klassischen Vermögensverwaltung aktiv.