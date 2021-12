Iris Bülow 18.05.2016 Lesedauer: 1 Minute

Fonds-Selekteur im Gespräch Herr Marnett, wie filtern Sie erstklassige Absolute-Return-Fonds heraus?

Viele Absolute-Return-Fonds haben in letzter Zeit eine für ihr Anlagekonzept kritische Grenze überschritten und nehmen keine Gelder mehr an. Wo wurde wegen Überfüllung geschlossen, welche Produkte sind noch investierbar? Fondsresearch-Spezialist Andreas Marnett vom Bankhaus Sal. Oppenheim bringt im Interview mit DAS INVESTMENT Licht in einen unübersichtlichen Markt.