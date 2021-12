Fondsmanager Stuart Winchester: „Thailand ist ein Schlüsselmarkt für die Region Indochina"

: Sie führen mit Ihrem Fonds bereits seit Monaten die Performance-Listen an. Wie viel Luft hat Bangkoks Börse noch?: Ich sehe in den kommenden Monaten durchaus noch Potenzial. Internationale Anleger haben Thailand lange Zeit stark vernachlässigt, deshalb war der Markt sehr billig. Nun erleben wir eine Phase, in der weitere Liquidität nachströmt und in der sich voraussichtlich vor allem Nachzügler gut entwickeln werden. Erst danach dürfte eine Korrektur anstehen.: Welche Aktien favorisieren Sie derzeit?: Vor allem Konsum- und Infrastruktur-Titel. Beide Sektoren befinden sich mitten in einem langjährigen Bullenmarkt. Daneben sind vereinzelt Unternehmen interessant, die ihr Geschäftsmodell angepasst oder neu ausgerichtet haben.: Haben Sie dafür ein Beispiel parat?: Thailand ist ein Schlüsselmarkt für die Region Indochina. Alles, was in Laos, Kambodscha, Vietnam, Pakistan oder Myanmar passiert, hat oft zumindest indirekt Auswirkungen. Das macht das Land derzeit so spannend. Gerade in Myanmar bewegt sich einiges, und Firmen, die sich darauf einstellen, könnten enorm profitieren.: Was ist mit dem politischen Risiko? Im Frühjahr wurde auf Bangkoks Straßen noch gekämpft.: Die Lage hat sich in den vergangenen Monaten beruhigt, auchwenn natürlich eine gewisse Unsicherheit bleibt. Aber das ist für Thailand nichts Ungewöhnliches, damit müssen und können Anleger leben.