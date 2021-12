Andreas Scholz 08.02.2010 Aktualisiert am 29.01.2020 - 17:57 Uhr Lesedauer: 4 Minuten

Fondsmanager Tobias Klein: „Wenn Barack Obama bellt, fallen die Kurse“

Die Milliardengewinne sind zurück. Doch so richtig in Schwung kommen Bankenaktien nicht. DAS INVESTMENT.com sprach mit Tobias Klein, Chef von First Private und Manager des First Private Europa Aktien Ulm (979583) über Aussichten und Moral der Hochfinanz in Krisenzeiten.