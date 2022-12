Fondsnet-Chef Georg Kornmayer im Interview „Wir wollen unabhängiger von Marktzwängen werden“

DAS INVESTMENT: Immer mehr Anleger sind heute als Selbstentscheider unterwegs. Wo verorten Sie da die Position von Beratern?

Georg Kornmayer: Selbstentscheider gab es schon immer. Die Möglichkeiten werden aber immer vielfältiger, sich mit dem Thema Kapitalanlage als Selbstentscheider direkt zu befassen. Erst kamen die Direktbanken, dann die Internet-Discounter und heute sind es die Fintech mit ihren Robos, die Selbstentscheider ansprechen. Dennoch bewegt sich die Quote nach wie vor auf einem moderaten Niveau. Vor allem aber wächst durch die neue Vielfalt das Interesse an der Kapitalanlage insgesamt. Davon profitiert nicht zuletzt auch der klassische Berater. Aus unserer Sicht sind Berater weiterhin unabdingbar, gerade für die ganzheitliche Beratung und Betreuung und bei komplexen Fragestellungen. Sobald die Kapitalanlage eine gewisse Größenordnung oder Komplexität überschreitet, holt ein Kunde in der Regel doch lieber einen professionellen Berater ins Boot. Und das ist auch gut so. Die komplette Risikosituation in Eigenregie zu bewerten oder Vermögen auf die nächste Generation zu übertragen, ist eben nicht mit ein paar Klicks getan. Zähne putzen geht selbst, aber eine vollständige Prophylaxe macht dann doch besser der Zahnarzt.

Wie wird sich der deutsche Finanz- und Versicherungsberatermarkt in den kommenden Jahren verändern?

Kornmayer: Der Trend geht zu weniger, dafür aber zu immer professioneller aufgestellten Beratern. Es sind vor allem die Kümmerer, die übrig bleiben werden. Weil die Banken in der Fläche Beratungsangebote weiter abbauen, werden mehr Bankberater in die Unabhängigkeit wechseln. Weniger jene ab 55 Jahren aufwärts, sondern eher die 35- bis 45-Jährigen, die registrieren, dass sie in einer Bank keine wirklichen und dauerhaften Perspektiven haben.

Welchen Wandel sehen Sie auf den Markt und das Geschäft der Maklerpools zukommen?

Kornmayer: Die deutsche Finanzbranche und gerade das Segment der Maklerpools sind ein attraktiver Wachstumsmarkt. Dort engagieren sich mittlerweile auch finanzstarke Investoren über Beteiligungen. Diese Entwicklung könnte dazu führen, dass sich die Branche in den kommenden Jahren schneller und stärker wandelt. Im Fokus stehen Synergien, die bislang nicht gehoben wurden, weil jeder Maklerpool seine eigene Infrastruktur vorhält und Dienstleistungen anbietet. Sollten neue Allianzen entstehen, wird sich die Geschwindigkeit der Entwicklung von IT-Lösungen, weiterführenden digitalen Angeboten und Dienstleistungen erhöhen. Der freie Vertrieb wird immer professioneller arbeiten, gerade mit Blick auf die Regulierungsvorgaben.

Welche Vorhaben stehen bei Fondsnet 2023 auf der To-do-Liste oben?

Kornmayer: Wir investieren weiter massiv in unsere digitale Beratungsplattform „Evolution“. Damit wollen wir uns noch stärker von Marktzwängen unabhängig machen – etwa weil man auf unterschiedlichste Dienstleistungen von Depotbanken zurückgreifen muss. Wir halten das für nicht zwingend notwendig, sondern meinen, dass wir aus eigener Kraft gezielter die Bedürfnisse unserer Kunden und Partner bedienen können. Mit diesem Selbstvertrauen bauen wir unter anderem den Kernbereich der Vermögensverwaltung in unserer Unternehmensgruppe massiv aus. Dabei geht es weder um Kleinstvermögen oder Sparpläne, noch darum, unseren Partnern bei der Einzelfondsanlage die Dokumentation oder das Taping zu ersparen. Vielmehr wollen wir unsere Partner mit umfassenden Dienstleistungen gezielt in die Lage versetzen, ihren Kunden echte Vermögensverwaltungslösungen anzubieten.



Über den Interviewten:

Georg Kornmayer ist Geschäftsführender Gesellschafter des Maklerpools Fondsnet aus Erftstadt. Gleichzeitig ist er operativer Vorstand der Schweizer Reuss-Private-Gruppe, Muttergesellschaft von Fondsnet.