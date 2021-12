Gerd Hübner 28.04.2016 Lesedauer: 1 Minute

Fondsporträt „Wir wollen schneller sein als der Markt“

Konstant gute Ergebnisse bei geringen Kursschwankungen. Das ist es, was Anleger von einem Fonds erwarten – und was Rainer Link mit seinem Mischfonds Meag Eurobalance seit Jahren gelingt. Sein Fonds wurde dafür in diesem Jahr erneut von Lipper ausgezeichnet.