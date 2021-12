Fünffache Verstärkung für Threadneedle-Asienteam

Soo Nam Ng wird Chef des Threadneedles Aktienteams für Asien. Außerdem verstärken Bernard Lim als Senior Fondsmanager, Christine Seng als Fondsmanager, Weixiong Liang als Analyst und Wee Jia Low als Senior Partner das Team in Singapur.Die meisten Neuzugänge arbeiteten im Lauf ihrer Karrieren bereits miteinander. Nam Ng war zuvor als Portfolio-Manager für Schroders Investment Management und Nikko Asset Management tätig. Auch Christine Seng, Weixiong Liang und Wee Jia Low kommen von Nikko Asset Management. Bernard Lim war vorher für Fullerton Fund Management tätig und ist Spezialist für Hongkong sowie für den Technologie- und Energiesektor.Threadneedle hat sich 2008 in Asien niedergelassen und verfügt über Büros in Singapur, Hongkong, Taiwan, Malaysia und Australien. Letztes Jahr kündigte das Unternehmen an, ihr Asien-Geschäft auszuweiten.