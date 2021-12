Schroders verpflichtet Vertriebsleiter

Bernd Klapper ist neuer Vertriebsleiter für Süddeutschland bei der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management. In dieser Funktion ist er für Retail-Kunden, insbesondere Banken, Maklerpools, Finanzvermittler, Dachfonds und Vermögensverwalter verantwortlich. Der 36-Jährige berichtet an Joachim Nareike, Vertriebsdirektor bei Schroders.Klapper war vor seinem Wechsel drei Jahre bei Threadneedle Investments in gleicher Funktion tätig. Davor war er bei Ökoworld Lux, einem Anbieter von nachhaltigen Investments, als Vertriebsdirektor maßgeblich am Aufbau des Vertriebszweigs IFAs, Banken und Maklerpools beteiligt. Seine Karriere begann der Diplom-Kaufmann beim Finanzdienstleister MLP als selbstständiger Vermittler.