Christian Hilmes ( Redakteur ) 19.12.2019 Aktualisiert am 29.01.2020 - 11:21 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Funny Friday Police für Star-Wars-Raumschiff würde halbe Million kosten

Zum aktuellen Kinostart von „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ in Deutschland dürfte so manchen Versicherungsvermittler interessieren, was allein die Fahrzeugversicherung für das Raumschiff des Rebellen Han Solo kosten würde. Auf umgerechnet 487.682 Euro kommt ein britischer Kfz-Versicherer.