FvS Multiple Opportunities ist beliebter denn je

Platz 1 bei BCA, DAB Bank, Jung DMS & Cie. und Fondskonzept, dazu Platz 2 bei Netfonds und Platz 3 bei Argentos – besser geht es kaum. Mit 57 von 60 möglichen Punkten liegt der FvS Multiple Opportunities in der per Ende August erstellten Liste der von den sechs genannten Adressen am häufigsten verkauften Investmentprodukte unangefochten an der Spitze. Im Vergleich zu Ende Juni vergrößerte sich der Abstand zum schärfsten Wettbewerber Carmignac Patrimoine von 5 auf 16 Punkte.Kein Wunder, dass das Volumen des 2007 aufgelegten Multi-Asset-Fonds seit Anfang 2011 von 150 Millionen Euro auf mittlerweile mehr als 2 Milliarden Euro gestiegen ist. Trotz der massiven Zuflüsse ist bisher kein Leistungsabfall erkennbar: Mit einem Zuwachs von 14 Prozent seit Jahresbeginn liegt Fondsmanager Bert Flossbach auch 2012 deutlich vor dem Durchschnitt seiner Vergleichsgruppe. In die Top Ten zurückgekehrt ist der Anfang 2011 in punkto Beliebtheit noch auf Rang 1 stehende Ethna- Aktiv E von Luca Pesarini, der hinter dem ranghöchsten Neueinsteiger Carmignac Securité nun Rang 5 belegt.